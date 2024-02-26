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10:12, 26 февраля 2024Среда обитания

Россиянам назвали лучший срок для покупки квартиры

Риелтор Сырцов: до 1 июля россияне могут купить достойную квартиру в новостройке

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

До 1 июля 2024 года россияне могут купить достойную квартиру в новостройке. Лучший срок для покупки жилья назвал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».

«Если человек живет в городе с относительно умеренными ценами на жилье, лимита в 6 миллионов рублей хватит, чтобы приобрести достойную квартиру. Семейная и IT-ипотека также в силе, но не исключено, что эти программы будут видоизменены, так что лучше кредит получить пораньше», — заявил риелтор.

Что касается вторичного жилья, то с его покупкой специалист советует повременить — дождаться снижения цен и более сговорчивых продавцов. Сырцов отметил, что цены на таки квартиры уже стали уменьшаться, и такая динамика продолжится как минимум до лета 2024 года.

Эксперт обратил внимание, что без ипотеки сейчас сложно купить жилье, исключением являются альтернативные сделки. Продать квартиру тоже сложно из-за высоких ставок по кредитам и низкого спроса, заключил риелтор.

Ранее россиян предостерегли от покупки квартир в рассрочку — этот способ приобретения предполагает риски. Так, покупатель не сможет распорядиться имуществом до полной оплаты и снятия обременения.

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      Нина Ташевская
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