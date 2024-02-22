Россиян предостерегли от покупки квартир в рассрочку

Риелтор Дроздова: покупка квартир в рассрочку предполагает риски

Покупка квартир в рассрочку, которая набирает популярность на рынке, предполагает риски. Об опасности приобретения жилья таким способом предостерегла специалист по недвижимости Ольга Дроздова, пишет «Петербург Эксперт».

«Если говорить о рисках, я бы обратила внимание на то, как их избежать. Для продавца гарантом получения денежных средств будет обременение в пользу продавца согласно п.5 ст.488 ГК РФ. Покупатель в данной ситуации понимает, что не сможет распорядиться имуществом до полной оплаты и снятия обременения», — рассказала риелтор.

Неудобством таких сделок Дроздова также назвала невозможность зарегистрировать их онлайн. «Такую сделку можно подать либо через МФЦ, либо придав договору нотариальную форму, но стоит помнить о дополнительных затратах», — пояснила эксперт. Специалистка также отсоветовала прибегать к рассрочке, если недвижимость приобретается для последующей перепродажи.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что лизинг и продажа жилья в рассрочку могут стать заменой ипотеки в России, чтобы поддерживать спрос на недвижимость.