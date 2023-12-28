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16:48, 28 декабря 2023Среда обитания

Российские власти назвали замену ипотеке

Вице-премьер Хуснуллин: заменить ипотеку могут лизинг и рассрочка
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Лизинг и продажа жилья в рассрочку могут стать заменой ипотеки в России, чтобы поддерживать спрос на недвижимость. Альтернативные механизмы назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

«Что касается иных механизмов. Мы действительно рассматриваем возможность и продажи жилья в рассрочку, и вопросы лизинга, и какие-то иные схемы», — рассказал зампред правительства.

Хуснуллин отметил, что сейчас в России действуют разрешения на строительство многоквартирных домов общим объемом в 150 миллионов квадратных метров. Почти 100 миллионов из них возводятся с использованием счетов эскроу, уточнил вице-премьер. «Это означает, что застройщик либо строит за свои средства, либо это бюджетные программы», — пояснил Хуснуллин. Замглавы кабмина добавил, что власти рассматривают различные варианты снижения затрат.

Ранее вице-премьер заявил, что льготную ипотеку в России могут продлить только в регионах с невысоким спросом на жилье. При этом Хуснуллин не уточнил, о каких именно населенных пунктах идтет речь.

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      Нина Ташевская
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