Хуснуллин высказался о продлении льготной и семейной ипотеки

Хуснуллин: льготную ипотеку продлят лишь в регионах с невысоким спросом

Программу льготной ипотеки в России после ее ожидаемого завершения 1 июля 2024 года продлят лишь в регионах с невысоким спросом, тогда как семейную — во всей стране. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, его слова приводит РИА Новости.

В декабре 2023 года за продление семейной ипотеки, а также сохранение первоначального взноса по этой программе в размере 20 процентов выступил президент России Владимир Путин.

Помимо этого, в середине месяца кабмин принял постановление, согласно которому минимальный первый взнос по льготным жилищным кредитам по ставке 8 процентов увеличился до 30 процентов, а предельный размер кредита во всех регионах страны ограничили шестью миллионами рублей.