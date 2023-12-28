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11:35, 28 декабря 2023Среда обитания

Хуснуллин высказался о продлении льготной и семейной ипотеки

Хуснуллин: льготную ипотеку продлят лишь в регионах с невысоким спросом
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Программу льготной ипотеки в России после ее ожидаемого завершения 1 июля 2024 года продлят лишь в регионах с невысоким спросом, тогда как семейную — во всей стране. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, его слова приводит РИА Новости.

В декабре 2023 года за продление семейной ипотеки, а также сохранение первоначального взноса по этой программе в размере 20 процентов выступил президент России Владимир Путин.

Помимо этого, в середине месяца кабмин принял постановление, согласно которому минимальный первый взнос по льготным жилищным кредитам по ставке 8 процентов увеличился до 30 процентов, а предельный размер кредита во всех регионах страны ограничили шестью миллионами рублей.

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      Полина Кислицына
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