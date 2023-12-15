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15:36, 15 декабря 2023Среда обитания

Путин выступил за сохранение размера первого взноса по семейной ипотеке

Путин попросил кабмин сохранить 20 % первого взноса по семейной ипотеке

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Необходимо продлить действие первоначального ипотечного взноса размером в 20 процентов для семей с детьми, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал в ходе выступления на Железнодорожном съезде, передает РИА Новости.

Помимо этого, российский лидер посчитал необходимым сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения кредита в рамках семейной ипотеки. По словам Путина, он попросил правительство подумать над тем, чтобы сохранить данные условия для семей с детьми.

Ранее Путин высказался за продление семейной ипотеки после окончания действия программы в июле 2024 года. По словам президента, сейчас правительство рассматривает вопрос продления льготной программы, оценивая возможности федерального бюджета.

Директор института жилищного развития «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и представители ВТБ считают, что продление семейной ипотеки на текущих условиях сохранит доступность жилья для российских семей, особенно при высоких рыночных ставках.

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      Варвара Кошечкина
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