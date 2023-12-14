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20:24, 14 декабря 2023Среда обитания

Оценены последствия продления семейной ипотеки

ДОМ.РФ: продление семейной ипотеки сохранит доступность жилья
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Продление семейной ипотеки на текущих условиях сохранит доступность жилья для российских семей, особенно при высоких рыночных ставках. Так последствия увеличения срока действия программы оценили директор института жилищного развития «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и представители ВТБ, передают «Известия».

Мутко отметил, что, согласно прогнозам, во втором полугодии 2024 года семейной ипотекой смогут воспользоваться более 200 тысяч семей с детьми. На программу придется до трети всех выдач жилищных кредитов. Он добавил, что с момента запуска семейной ипотеки более 850 тысяч семей улучшили жилищные условия, оформив льготные кредиты на 3,7 триллиона рублей. В 2023 году программа оказалась в числе наиболее востребованных.

В ВТБ заявили, что поддерживают возможное продление семейной ипотеки, так как программа доказала свою эффективность. «Возможность купить квартиру или построить собственный дом на льготных условиях приобрела особую ценность для российских семей в период высоких ставок по базовым программам кредитования», — отметили в финансовой организации.

Ранее президент России Владимир Путин высказался за продление семейной ипотеки после окончания действия программы в июле 2024 года.

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