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15:52, 14 декабря 2023Среда обитания

Путин высказался за продление семейной ипотеки

Путин высказался за продление программы семейной ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин высказался за продление семейной ипотеки. Глава государства прокомментировал дальнейшую судьбу программы во время передачи «Итоги года с Владимиром Путиным», «Лента.ру» ведет трансляцию события во «ВКонтакте».

По словам Путина, сейчас правительство рассматривает вопрос продления льготной программы, оценивая возможности федерального бюджета. «Но я думаю, что лучше думать в направлении продления семейной ипотеки», — заявил президент.

Путин добавил, что собирается поручить правительству подготовить и внести предложения по соответствующим вопросами.

Ранее о возможном продлении семейной ипотеки сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, кабмин предложит продлить программу после ее ожидаемого завершения 1 июля 2024 года. Он отметил, что правительство считает семейную ипотеку эффективной, а также фиксирует ее экономическое и социальное влияние.

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