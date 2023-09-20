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13:42, 20 сентября 2023Среда обитания

Хуснуллин сообщил о планах продлить семейную ипотеку

Хуснуллин: кабмин предложит продлить программу семейной ипотеки после завершения
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Кабмин предложит продлить программу семейной ипотеки после ее ожидаемого завершения 1 июля 2024 года. О таких планах сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, его слова приводит ТАСС.

Хуснуллин ответил на вопрос представителя агентства о перспективах программы после 1 июля следующего года. «Мы будем предлагать продлевать семейную ипотеку», — озвучил он намерение правительства. Вице-премьер добавил, что кабмин отмечает эффективность этой программы, а также ее экономическое и социальное влияние. Относительно других видов льготных ипотек Хуснуллин заявил, что правительство «еще раз» проанализирует эффективность их работы.

Ранее в этот же день стало известно, что российские власти опасаются отмены части льготных ипотечных программ летом 2024 года, так как это может привести к резкому сокращению рынка недвижимости. В случае отмены госкредитов в 2025-2028 годах под угрозой окажется ввод 30 миллионов квадратных метров жилья по всей стране, и застройщики будут вынуждены заметно сократить запуск новых проектов, уточнили в аппарате вице-премьера. В качестве альтернативы после отмены льготной ипотеки со ставкой под восемь процентов и семейной ипотеки под шесть процентов там предложили запустить единую социально ориентированную программу.

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    Полина Кислицына
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