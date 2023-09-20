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11:24, 20 сентября 2023Среда обитания

Власти оценили риски отмены льготной ипотеки

«Ъ»: отмена части льготных ипотечных программ приведет к сокращению рынка жилья
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российские власти опасаются, что отмена части льготных ипотечных программ летом 2024 года приведет к резкому сокращению рынка жилья. Риски оценили в Стратегии развития инфраструктуры до 2030 года, подготовленной аппаратом вице-премьера Марата Хуснуллина, пишет «Коммерсантъ».

В документе сказано, что льготная ипотека позволила увеличить объемы строительства жилья — с 82,2 миллиона «квадратов» в 2020 году до 102,8 миллиона «квадратов» в 2023-м. В случае отмены госкредитов в 2025–2028 годах под угрозой окажется ввод 30 миллионов квадратных метров жилья по всей стране и застройщики будут вынуждены заметно сократить запуск новых проектов, уточняют власти.

В качестве альтернативы после отмены с 1 июля 2024 года жилищных кредитов с субсидируемой государством ставкой под восемь процентов и семейной ипотеки под шесть процентов в аппарате вице-премьера предлагают запустить единую социально ориентированную программу.

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Девелоперы тоже выступают против отмены льготных программ. С госкредитами сейчас закрывается более 80 процентов всех сделок на рынке новостроек, рассказал управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. По прогнозам управляющего директора по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, объем сделок в ноябре-декабре может сократиться на 25–30 процентов месяц к месяцу, в том числе за счет повышения первоначального взноса.

При этом независимый эксперт Анастасия Егазарян считает постепенное сворачивание льготной ипотеки и селективный подход к субсидированию экономически оправданными мерами — они могут стабилизировать рост цен на жилье.

С 20 сентября 2023 года правительство России увеличило размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов. Необходимость этой меры объясняют снижением потенциальных рисков для банков — так у финансовых организаций появится уверенность в том, что заемщик окажется в состоянии выплатить кредит.

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    Нина Ташевская
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