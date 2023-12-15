Условия льготной ипотеки в России скорректировали

Минфин РФ: первоначальный взнос по льготной ипотеке увеличился до 30 %

Правительство России приняло постановление, которое корректирует условия льготных ипотечных программ. Теперь первоначальный взнос по кредитам, выдаваемым по ставке 8 процентов, будет составлять не менее 30 процентов, а предельный размер кредита во всех регионах страны не будет превышать шести миллионов рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

Льготная ипотека по ставке 8 процентов годовых выдается на покупку жилья в новостройках, на строительство частного дома или приобретение земельного участка под его строительство. Увеличение первоначального взноса направлено на повышение качества кредитов, уточняется в материалах.

Изменения также коснулись программ Дальневосточной и Арктической ипотеки, в рамках которой молодые семьи могут получить кредит под 2 процента годовых на покупку жилья или строительство дома на Дальнем Востоке. Максимальный размер кредита увеличили с шести миллионов рублей до девяти миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин высказался за продление семейной ипотеки. По его словам, правительство рассматривает вопрос продления льготной программы, оценивая возможности федерального бюджета.