Россиянка ограбила интим-магазин с помощью телефонного фонарика

В Подмосковье 34-летняя женщина ограбила интим-магазин

В Подмосковном Одинцово 34-местная жительница задержана за ограбление интим-магазина с помощью телефонного фонарика. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным правоохранителей, подозреваемая совершила ограбление в вечернее время. Проходя мимо, она увидела, что дверь магазина открыта, а внутри никого нет. Она зашла внутрь, погасила свет и включила фонарик на телефоне, а затем выкрала некоторые интимные товары. Потом злоумышленница скрылась с награбленным. Спустя некоторое время злоумышленницу задержали в городе Голицыно. Оперативники провели обыск в ее квартире. В результате похищенные товары были обнаружены и изъяты.

Ранее сообщалось, что в Красногорске задержали 24-летнюю местную жительницу, которая совершила налет на булочную и ограбила кассу, угрожая игрушечным пистолетом.

