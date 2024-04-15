Россиянка с игрушечным пистолетом совершила налет на булочную и ограбила кассу

В Подмосковье девушка с игрушечным пистолетом совершила налет на булочную

В Красногорске задержали 24-летнюю местную жительницу, которая совершила налет на булочную и ограбила кассу, угрожая игрушечным пистолетом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Городской суд Красногорская поместил ее под домашний арест. Установлено, что ранее она была судима по аналогичной статье.

По данным правоохранителей, фигурантка совершила налет на булочную, расположенную на улице Сходненской, днем. Зайдя в пекарню, девушка достала пистолет, направила его на кассира и потребовала деньги из кассы. Забрав выручку, злоумышленница скрылась. Спустя некоторое время в ее квартиру пришли правоохранители. При обыске полицейские обнаружили игрушечный пистолет и часть украденных денег. По словам нарушительницы, некоторую часть суммы она уже успела потратить.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде россиянин напугал прохожих игрушечным пистолетом, купленным для сына.