Раскрыты секреты приема на работу стюардесс

Бывший сотрудник British Airways (BA) рассказал, какие черты характера важны для авиакомпаний при найме стюардесс на работу. Об этом сообщает Express.

По словам менеджера по работе с бортпроводниками Саймона Мартона (Simon Marton), они ищут людей, которые отличаются «игривостью» и «бодростью». Он пояснил, что такие качества помогают персоналу хорошо справляться с обязанностями и общаться с людьми. Кроме того, он добавил, что компании нанимают сотрудников, способных трудиться, не покладая рук.

Также бывший менеджер BA отметил, что, несмотря на все бонусы, работа бортпроводников считается невероятно утомительной. Но, по его словам, члены экипажа никогда этого не покажут. «Я заметил, что большинство сотрудников никогда не признавались в этом. Фальшивые улыбки, макияж, манеры — все это лишь обложка, за которой скрывается боль и желание иметь нормальную работу, жить рядом с близкими людьми», — пояснил Мартон.

В октябре стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic ответила на вопросы поклонников. Как рассказала 22-летняя Эвелин Мартин, на первый взгляд ее профессия может выглядеть как работа мечты, поскольку авиакомпании всегда оплачивают членам экипажа проживание в роскошных отелях и частично компенсируют расходы на еду.

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