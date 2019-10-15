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Раскрыто секретное правило бортпроводников

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Бортпроводникам запрещено принимать чаевые от пассажиров. Об этом сообщает Express.

Такое правило действует в большинстве авиакомпаний. «Мы профессионалы, точно такие же, как полицейские или пожарные. Обеспечить комфорт и безопасность пассажиров на борту самолета — наша обязанность. Есть множество других способов поблагодарить нас», — прокомментировал установку представитель ассоциации бортпроводников (Association of Flight Attendants (AFA) Кори Кадвелл (Corey Cadwell).

Вместо чаевых, например, стюардессу можно порадовать небольшим подарком, поскольку указанное правило распространяется только на денежное вознаграждение. «Обычно пассажиры приносят маленькие сувениры экипажу, например, шоколад или конфеты. А однажды кто-то подарил сертификат в Starbucks.Такие вещи — всегда неожиданность, которую высоко ценят», — поделилась опытом стюардесса Шерон Чен (Sharon Chen).

Она также добавила, что подарки увеличивают шансы пассажиров получить исключительное обслуживание.

Однако в США появилась авиакомпания, которая, напротив, предлагает пассажирам поблагодарить бортпроводников за сервис. Вместе со снеками на рейсах Frontier Airlines пассажирам подается карточка, на которой указан возможный размер чаевых: 14, 20 или 25 процентов.

В июне бывшая стюардесса, которая предпочла остаться анонимной, рассказала о худшем аспекте в работе бортпроводниц. По словам девушки, самое невыносимое в профессии — это постоянная усталость. «Когда весь мир является вашим офисом, вы лишаетесь сна. Особенно на дальних расстояниях», — пояснила девушка.

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