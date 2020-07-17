Мужчина придумал романтический сюрприз для жены и едва не разрушил брак

Пользователь Reddit с ником KissanKassi рассказал, что придумал романтический сюрприз для жены на ее день рождения, который едва не разрушил его брак. Он притворился, что забыл о празднике, и это очень расстроило женщину.

KissanKassi признался, что был не самым внимательным мужем, поэтому на день рождения супруги решил подготовить нечто особенное. Мужчина решил устроить вечер с цветами и подарками. Чтобы усилить эффект от сюрприза, рассказчик сделал вид, что не помнит о знаменательной дате.

Его жена ушла на работу, и за это время юзер успел все подготовить. При этом он отметил, что утром ничего особенного не произошло: супруги вели себя как обычно и даже не вспоминали о празднике. Женщина должна была вернуться домой в 16 часов, однако не появилась ни через полчаса, ни через час. Мужчина отправил жене несколько сообщений, она прочитала их, но не ответила. Дозвониться до нее также не удалось.

«Она затем написала мне, как сильно ее разочаровало то, что я забыл о ее дне рождения», — вспомнил рассказчик и признался, что даже после этого «продолжил строить из себя идиота» и предложил супруге просто приехать домой и все обсудить. «Она сказала, что устала от разговоров и упомянула развод. Тогда я запаниковал», — рассказал KissanKassi, после чего принялся писать ей и скидывать фотографии дома, который он подготовил к романтическому вечеру.

«После самого долгого в моей жизни ожидания жена пришла домой. Она плакала и извинялась. А я сказал, что это моя ошибка. Мы обнялись и плакали вместе. Весь вечер мы провели в слезах и подшучивая друг над другом. Съели ужин, который я приготовил. Она сказала, что ничего вкуснее не пробовала. Конечно, что не так», — описал пользователь. Он заметил, что сейчас просто счастлив из-за того, что они все еще женаты, и заверил пользователей, что вместе с женой работает над отношениями.