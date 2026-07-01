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00:42, 1 июля 2026Россия

Список закрытых для женщин профессий в России сократили в разы

Список закрытых для женщин профессий в России сократили в четыре раза
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что список специальностей, недоступных для женщин, был существенно пересмотрен. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, перечень уменьшился более чем в четыре раза, а его последнее обновление было проведено Минтрудом России в феврале прошлого года.

Ранее многие профессии были закрыты для женщин из-за тяжелых физических условий и вредных факторов, способных негативно сказаться на здоровье. Однако развитие цифровых технологий и внедрение безопасных производственных процессов позволили пересмотреть эти ограничения.

Баталина отметила, что теперь женщины могут работать, в том числе в горнодобывающей отрасли, что особенно актуально для северных территорий. Также она добавила, что на днях в России появилась первая женщина, управляющая грузовым электровозом.

Ранее стало известно, что в России женщины стали чаще интересоваться рабочими специальностями.

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