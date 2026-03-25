Россиянки заинтересовались некоторыми рабочими профессиями

hh.ru: Россиянки стали чаще претендовать на вакансии грузчиков и водителей

В России женщины стали чаще интересоваться рабочими специальностями. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное hh.ru.

Оказалось, что в 2025 году число резюме претендующих на вакансию упаковщиков выросло в три раза, если сравнивать с 2021 годом, и превысило 329,2 тысячи. Кроме того, в 21 раз (до 131,1 тысячи) увеличилось число резюме, составительницы которых ориентировались на профессию разнорабочего. Также 23 тысячи резюме (плюс 86 процентов) подали женщины, желающие работать водителями.

Исследование также показало, что в перечне самых популярных у россиянок рабочих специальностей оказались операторы производственной линии. В последнем случае речь идет о почти 16 тысячах резюме, что втрое больше, чем в 2021 году. Кроме того, интерес к профессии грузчика вырос в девять раз (12 тысяч резюме).

По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, в России растет престиж рабочих профессий. Этот тренд подтверждают как эксперты, так и кадровые агентства.