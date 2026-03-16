В России вырос престиж некоторых профессий

Володин: В России вырос престиж профессий сварщика и водителя

В России растет престиж рабочих профессий, убежден спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Его процитировала «Российская газета».

По мнению председателя парламента, данный тренд подтверждают как эксперты, так и кадровые агентства. Кроме того, на сайтах по поиску работы в 2025 году люди чаще всего искали возможность устроиться на заводы, предприятия агропромышленного комплекса, в строительные, добывающие и ремонтные организации.

Как подчеркнул Володин, спрос на специалистов со средним профессиональным образованием вырос на 13 процентов. Кроме того, он сослался на рейтинг наиболее востребованных профессий, подготовленный Министерством труда. Первые позиции этого перечня достались сварщикам, токарям, бригадирам общестроительных работ, водителям грузового или специального автомобиля. А в центры повышения квалификации все чаще люди идут за получением специальности сантехника, электрика и сварщика.

Ранее эксперты опровергли информацию о том, что профессия сварщика в России оказалась самой высокооплачиваемой. В действительности реальный доход этих рабочих составил около 70 тысяч рублей в месяц вместо 267-300 тысяч, о которых заявлялось ранее.