Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:40, 16 марта 2026Экономика

В России вырос престиж некоторых профессий

Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В России растет престиж рабочих профессий, убежден спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Его процитировала «Российская газета».

По мнению председателя парламента, данный тренд подтверждают как эксперты, так и кадровые агентства. Кроме того, на сайтах по поиску работы в 2025 году люди чаще всего искали возможность устроиться на заводы, предприятия агропромышленного комплекса, в строительные, добывающие и ремонтные организации.

Как подчеркнул Володин, спрос на специалистов со средним профессиональным образованием вырос на 13 процентов. Кроме того, он сослался на рейтинг наиболее востребованных профессий, подготовленный Министерством труда. Первые позиции этого перечня достались сварщикам, токарям, бригадирам общестроительных работ, водителям грузового или специального автомобиля. А в центры повышения квалификации все чаще люди идут за получением специальности сантехника, электрика и сварщика.

Ранее эксперты опровергли информацию о том, что профессия сварщика в России оказалась самой высокооплачиваемой. В действительности реальный доход этих рабочих составил около 70 тысяч рублей в месяц вместо 267-300 тысяч, о которых заявлялось ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    МИД Венгрии выступил с заявлением о новом пакете санкций ЕС

    Жители московского ЖК пожаловались на полчища крыс

    Россияне массово игнорируют оформление одного документа на машину

    Пожаловавшимся на крыс москвичам посоветовали самостоятельно решать проблему

    Москалькова рассказала о судьбе остающихся на Украине россиян

    ЕС допустил отправку военных кораблей в Ормузский пролив

    В России назвали цель трехдневной атаки дронов на Москву

    Спасший на СВО несколько сотен раненых военный раскрыл шансы выжить при задетой артерии

    В аэропорту Ирана произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok