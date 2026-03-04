Мифы об огромных зарплатах сварщиков в России опровергли

Кузнец Мерзляков: Реальный доход рядового сварщика составляет 70 тысяч рублей

Реальный доход рядового сварщика в отрасли ЖКХ в России составляет около 70 тысяч рублей. Мифы опроверг арт-директор и сооснователь мануфактуры «Арт Кузница» Станислав Мерзляков, его слова приводит «Газета.Ru».

В феврале опрос hh.ru и сервиса «Моя смена» показал, что профессия сварщика оказалась самой высокооплачиваемой в России. Медиана предлагаемых заработных плат этих сотрудников достигла 267-300 тысяч рублей в месяц. Это позволило сварщикам стать самыми высокооплачиваемыми специалистами (помимо руководителей).

По словам эксперта, сварщики с таким доходом существуют, но их единицы на всю страну — как правило, это подводная сварка, крайне опасное направление, где специалистов можно пересчитать по пальцам. Называть доход подобных специалистов «средней зарплатой сварщика» — все равно что считать среднюю температуру по больнице.

«В художественной ковке и декоративной сварке адекватная зарплата в Москве и Петербурге — 140–180 тысяч рублей. В регионах средний заработок едва дотягивает до 100 тысяч. А в ЖКХ, где работают тысячи сварщиков, зарплата в городских службах Петербурга — 60–90 тысяч, средняя — 70», — пояснил Мерзляков.

В редких случаях сварщик может выйти на доход 200-250 тысяч за месяц и более, но только при большом объеме работ, который отличается высокой и монотонной загрузкой. Из-за работы на износ портится здоровье и страдает психика, добавил специалист. В результате цифра в 250 тысяч нерелевантна, для большинства сварщиков реальность — это 70-150 тысяч и отсутствие перспективы роста.

О том, что на фоне острой нехватки квалифицированных специалистов зарплаты сварщиков в России начали стремительно расти, ранее заявляла помощник главы Минстроя Светлана Кузьменко. Такие работники, пояснила она, высоко ценятся в строительной отрасли, при возведении мостов, а также жилых и промышленных объектов.