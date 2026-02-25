Реклама

Экономика
10:12, 25 февраля 2026Экономика

Названы три рабочих профессии с самыми высокими зарплатами

hh.ru: Самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России стал сварщик
Кирилл Луцюк

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В начале 2026 года самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России оказалась профессия сварщика. Это показало исследование, проведенное hh.ru и сервисом «Моя смена». Его результаты процитировало РИА Новости.

Медиана предлагаемых заработных плат этих сотрудников достигла 267-300 тысяч рублей в месяц. Вторая позиция досталась электромонтажникам, которым работодатели готовы платить 160 тысяч рублей. На третьем месте расположились машинисты и монтажники, для которых соответствующий показатель достиг 146,9 тысячи рублей.

Кроме того, в десятке самых высокооплачиваемых профессий оказались маляры и штукатуры (135,5 тысячи рублей), автослесари и автомеханики (120,2 тысячи рублей), токари, фрезеровщики и шлифовщики (119,9 тысячи рублей), водители (105,5 тысячи рублей), операторы станков с числовым программным управлением (104,3 тысячи рублей) и механики (103,2 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя зарплата в регионах России оказалась выше самой низкой почти в шесть раз. Разрыв превысил 200 тысяч рублей.

Банк России призвал граждан не ждать в 2026 году таких же темпов роста заработных плат, какие имели место в 2023-2025 годах. Напряженность на рынке труда падает, а доля предприятий, страдающих от дефицита кадров, достигла минимума с середины 2023 года.

