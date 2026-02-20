Реклама

10:25, 20 февраля 2026Экономика

Разрыв между самой высокой и самой низкой средней зарплатой в регионах России резко вырос

Разница между самой высокой и низкой средней зарплатой в РФ превысила 200 тысяч
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Самая высокая средняя зарплата в регионах России оказалась выше самой низкой почти в шесть раз — разрыв между ними превысил отметку в 200 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы сообщает ТАСС.

Так, в Магаданской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата достигла 244 130 рублей, а в Ингушетии — 44 081 рубля. С учетом того, что в прошлом году показатель в этих регионах составлял 193 482 рубля и 38 931 рубль соответственно, разрыв между ними вырос почти на 50 тысяч, следует из материалов.

Речь идет об уровне выплат до вычета налогов и с учетом премий. Ранее в феврале стало известно, что их средний размер поднялся выше 200 тысяч рублей еще в одном российском регионе — Чукотском автономном округе.

В Москве, как следует из прогноза социально-экономического развития столицы, показатель должен вырасти в 2026 году до 196,6 тысячи рублей, а в 2027-м и 2028-м составить 213,4 и 231,5 тысячи рублей соответственно.

