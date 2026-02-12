Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:05, 12 февраля 2026Экономика

Россиянам рассказали о регионах с зарплатой выше 200 тысяч рублей

РИА Новости: Средняя зарплата в двух регионах России превысила 200 тысяч рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам ноября 2025 года средняя зарплата в России превысила уровень в 200 тысяч рублей сразу в двух субъектах федерации — в Магаданской области и в Чукотском автономном округе. Об этом со ссылкой на данные статистики сообщает РИА Новости.

В первом регионе она достигла 244 тысяч рублей, а во втором — 212 тысяч. Годом ранее показатель составлял 193 тысячи и 181 тысячу рублей, и на тот момент планку в 200 тысяч рублей не перешагнул ни один регион.

Речь идет о среднемесячной начисленной зарплате, то есть до вычета налогов и с учетом премий. Показатель учитывает граждан со сверхвысокими доходами. В прошлом году в среднем по России он вплотную подошел к отметке 100 тысяч рублей, за год увеличившись с 86,4 тысячи до 98,2 тысячи рублей.

Перед этим россиянам рассказали, что в ноябре 2025 года среднюю зарплату выше 100 тысяч рублей можно было получить в 28 отраслях экономики. Самыми высокими доходы оказались у занятых в добыче металлических руд (203 тысячи рублей), в сфере воздушного и космического транспорта (201,2 тысячи), а также у финансистов и страховщиков (191,5 тысячи рублей).

Ранее глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин сообщил, что в 2025 году среднемесячная заработная плата российских врачей в системе ОМС составила 147 тысяч рублей. Однако председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников указал, что не представляет, о чем идет речь. По его словам реальная зарплата врачей даже близко не доходит до такого уровня.

