Экономика
09:47, 7 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали сферы с зарплатами выше 100 тысяч рублей

РИА Новости: Зарплату выше 100 тысяч рублей можно получать в 28 отраслях
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В ноябре 2025 года среднюю зарплату выше 100 тысяч рублей можно было получить в 28 секторах экономики. Отрасли с таким доходом назвало россиянам агентство РИА Новости на основании данных статистики.

Самыми высокими доходы оказались у занятых в добыче металлических руд (в среднем 203 тысячи рублей) и в сфере воздушного и космического транспорта (201,2 тысячи рублей). Также высокие зарплаты получали финансисты и страховщики (191,5 тысячи рублей), работники производства табачных изделий (181,6 тысячи рублей) и сотрудники международных организаций (176,8 тысячи рублей).

В топ-пять также вошли IT-специалисты и нефтяники. У них средний доход оказался на уровне 176 тысяч рублей.

Больше 100 тысяч рублей в месяц также можно получать в сфере производства компьютеров, электрического оборудования, нефтепродуктов, лекарств и химических веществ. Аналогичные доходы получали на металлургических производствах, в добыче угля, а также строители.

Ранее стало известно, что доля россиян с зарплатой выше 100 тысяч рублей по итогам 2024 года достигла исторического максимума и составила 16,7 процента.

