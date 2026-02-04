Названа доля россиян с зарплатой выше 100 тысяч рублей

РИА Новости: Доля россиян с зарплатой выше 100 тысяч рублей выросла до 16,7 %

По итогам 2024 года доля россиян с ежемесячной зарплатой выше 100 тысяч рублей достигла исторического максимума и составила 16,7 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

За 12 месяцев доля граждан с окладом более 100 тысяч рублей увеличилась на 5,3 процентного пункта (п.п.). Динамика оказалась максимальной за всю историю статистических наблюдений. Для сравнения, за 2023 год показатель вырос лишь на 3,1 п.п.

В целом в 2024 году доходы россиян демонстрировали стабильный рост, следует из данных ведомства. Так, доля граждан с ежемесячным доходом в 60-100 тысяч рублей за отчетный период достигла 21,6 процента, увеличившись за год на 3,1 п.п. Доля россиян с окладом в 45-60 тысяч за это время выросла на 0,5 п.п. и составила 14,9 процента. Численность же граждан с зарплатой ниже 45 тысяч, напротив, сократилась на 8,9 п.п., до 46,8 процента.

Несмотря на подобную динамику, ряд экспертов сходятся во мнении, что в обозримом будущем многие российские компании не смогут поднимать оклады работникам столь же стремительно, как это было в 2023-2024 годах. О постепенном завершении «зарплатной гонки» в стране ранее, в частности, предупреждал Центробанк.

В регуляторе связали замедление темпов роста окладов в России с ростом издержек предприятий и снижением спроса на новых сотрудников. На этом фоне, прогнозировал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, в 2026 году динамика увеличения окладов в стране замедлится как в номинальном, так и в реальном выражениях.