Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:39, 4 февраля 2026Экономика

Названа доля россиян с зарплатой выше 100 тысяч рублей

РИА Новости: Доля россиян с зарплатой выше 100 тысяч рублей выросла до 16,7 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам 2024 года доля россиян с ежемесячной зарплатой выше 100 тысяч рублей достигла исторического максимума и составила 16,7 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

За 12 месяцев доля граждан с окладом более 100 тысяч рублей увеличилась на 5,3 процентного пункта (п.п.). Динамика оказалась максимальной за всю историю статистических наблюдений. Для сравнения, за 2023 год показатель вырос лишь на 3,1 п.п.

В целом в 2024 году доходы россиян демонстрировали стабильный рост, следует из данных ведомства. Так, доля граждан с ежемесячным доходом в 60-100 тысяч рублей за отчетный период достигла 21,6 процента, увеличившись за год на 3,1 п.п. Доля россиян с окладом в 45-60 тысяч за это время выросла на 0,5 п.п. и составила 14,9 процента. Численность же граждан с зарплатой ниже 45 тысяч, напротив, сократилась на 8,9 п.п., до 46,8 процента.

Несмотря на подобную динамику, ряд экспертов сходятся во мнении, что в обозримом будущем многие российские компании не смогут поднимать оклады работникам столь же стремительно, как это было в 2023-2024 годах. О постепенном завершении «зарплатной гонки» в стране ранее, в частности, предупреждал Центробанк.

В регуляторе связали замедление темпов роста окладов в России с ростом издержек предприятий и снижением спроса на новых сотрудников. На этом фоне, прогнозировал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, в 2026 году динамика увеличения окладов в стране замедлится как в номинальном, так и в реальном выражениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Залужный встретился с главой МИД Великобритании на фоне крупного удара ВС РФ по энергетике

    ВСУ нанесли комбинированный удар по российскому региону с помощью ракет большой дальности

    Запчасти для Lada начнут делать на калининградском «Автоторе»

    Девушка вышла замуж за мужчину старше нее на 20 лет спустя месяц знакомства

    Запасы газа в Европе сократились

    Военкоры назвали цели комбинированных ночных ударов по энергетике Украины

    Apple захватила рынок смартфонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok