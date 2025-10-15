Средняя зарплата в Москве вырастет почти до 200 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве в следующем году достигнет почти 200 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на прогноз социально-экономического развития столицы на ближайшие годы сообщает РИА Новости.

В 2026 году средние заработки в Москве власти ожидают на уровне 196,6 тысячи рублей, в 2027-м и 2028-м — 213,4 и 231,5 тысячи соответственно. Таким образом рост показателя прогнозируется на уровне восьми процентов в годовом выражении.

В предыдущем прогнозе на 2026 год средняя начисленная зарплата планировалась в размере 198,5 тысячи рублей, а на 2025-й — 161,1 тысячи.

В начале года президент РФ Владимир Путин отреагировал на озвученную в ходе заседания попечительского совета МГУ информацию о том, что средний уровень зарплат в российской столице составляет около 160 тысяч рублей. Глава государства с удивлением переспросил: «Да ладно? Больше!» После того как мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил цифру, Путин, предположивший до этого, что вуз в этой части немного отстает от общегородских показателей, с улыбкой заметил, что в таком случае нормативы выполняются.