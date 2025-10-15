Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:49, 15 октября 2025Экономика

Средняя зарплата в Москве вырастет почти до 200 тысяч рублей

В Москве в 2026-м ожидают рост средней начисленной зарплаты почти до 200 тыс руб
Дмитрий Воронин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве в следующем году достигнет почти 200 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на прогноз социально-экономического развития столицы на ближайшие годы сообщает РИА Новости.

В 2026 году средние заработки в Москве власти ожидают на уровне 196,6 тысячи рублей, в 2027-м и 2028-м — 213,4 и 231,5 тысячи соответственно. Таким образом рост показателя прогнозируется на уровне восьми процентов в годовом выражении.

В предыдущем прогнозе на 2026 год средняя начисленная зарплата планировалась в размере 198,5 тысячи рублей, а на 2025-й — 161,1 тысячи.

В начале года президент РФ Владимир Путин отреагировал на озвученную в ходе заседания попечительского совета МГУ информацию о том, что средний уровень зарплат в российской столице составляет около 160 тысяч рублей. Глава государства с удивлением переспросил: «Да ладно? Больше!» После того как мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил цифру, Путин, предположивший до этого, что вуз в этой части немного отстает от общегородских показателей, с улыбкой заметил, что в таком случае нормативы выполняются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

    Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

    Складной смартфон взорвался прямо во время обзора

    Тысячи жителей российского города остались без света

    Пакистан нанес удар по столице Афганистана

    В Госдуму внесли проект заявления о дискриминации Латвии в отношении российских граждан

    Тренера осудили за получившую копьем в голову российскую школьницу

    Подскочил экспорт одного российского энергоносителя

    Средняя зарплата в Москве вырастет почти до 200 тысяч рублей

    Раскрыто возможное наказание российскому рэперу Macan за неявку в военкомат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости