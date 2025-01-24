Путин удивился зарплатам в Москве

Путин удивился словам Собянина о средней зарплате в 160 тысяч рублей в Москве

Президент России Владимир Путин удивился тому, что средняя зарплата в Москве составляет примерно 160 тысяч рублей. Соответствующие данные на заседании попечительского совета МГУ по просьбе главы государства озвучил столичный мэр Сергей Собянин. Фрагмент беседы опубликовал ТАСС.

«Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны. По-моему, все-таки отстает немножко от среднего по Москве?» — уточнил президент, обращаясь к ректору МГУ Виктору Садовничему, после чего задал вопрос о заработках в Москве Собянину.

Услышав, что средний уровень зарплаты в российской столице составляет около 160 тысяч рублей, Путин с удивлением переспросил: «Да ладно? Больше!». После того, как столичный градоначальник подтвердил цифру глава государства с улыбкой заметил, что в таком случае университет выполнил нормативы.

Как следует из опубликованного прошлой осенью базового варианта прогноза «Основных макроэкономических показателей социально-экономического развития» Москвы на ближайшие годы, в 2024-м средняя начисленная зарплата в городе оценивалась столичными властями в 161,1 тысячи рублей. При этом ожидается, что уже в текущем году показатель достигнет 180,4 тысячи рублей, а в следующие два года продолжит увеличиваться, составив в 2026-м — 198,5 тысячи рублей, а в 2027-м — 214,3 тысячи.