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18:12, 10 октября 2024Экономика

Москвичам пообещали платить больше 200 тысяч рублей

Власти: к 2027 году зарплата москвича составит больше 214 тысяч рублей

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Власти Москвы опубликовали прогноз о том, как будут расти доходы москвичей в ближайшие несколько лет. Он содержится в базовом варианте «Основных макроэкономических показателей социально-экономического развития города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Согласно документу, в 2025 году средняя начисленная заработная плата жителя российской столицы составит 180,4 тысячи рублей. В 2026 году этот показатель достигнет 198,5 тысячи рублей, а к 2027 году дойдет до 214,3 тысячи рублей.

В 2024 году его оценили в 161,1 тысячи рублей.

Ранее опрос показал, что россияне считают бедным того, чей ежемесячный заработок меньше 43 тысяч рублей. К категории богатых они отнесли тех, кто может похвастаться доходом в 860 тысяч рублей месяц.

Также есть данные, что 23 процента жителей РФ рассчитывают на повышение зарплаты к концу 2024 года. Однако 44 процента не надеются на такое.

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