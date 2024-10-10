Количество ожидающих прибавки к зарплате россиян оценили

«Работа.ру»: к концу 2024 года повышения зарплаты ждут 23 процента россиян

Почти четверть россиян (23 процента) ждут повышения зарплаты к концу 2024 года. Количество ожидающих прибавки граждан оценили эксперты сервиса «Работа.ру», сообщает РИА Новости

В исследовании сервиса приняли участие 3,5 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России. Каждый четвертый из них ждет увеличения дохода, почти каждый второй (44 процента) не ждет такого исхода, а еще треть затрудняются с ответом.

В среднем россияне рассчитывают получать 103 тысячи рублей, при этом мужчины ожидают большую сумму (116 против 91 тысячи). Почти половина (49 процентов) ждут повышения дохода на имеющейся работе. Двадцать восемь процентов респондентов собираются подрабатывать, еще четверть (24 процента) — сменить место работы.

Каждый четвертый намерен повышать свои доходы, получая проценты по вкладам, восемь процентов опрошенных — с помощью инвестиций. Также семь процентов участников исследования хочет монетизировать свои увлечения, а два — сдавать недвижимость.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова предупредила, что снижение цен на товары и услуги может негативно повлиять на российскую экономику. Аналитик пояснила, что для рядовых граждан эффект от снижения потребительских цен в стране окажется положительным. В этом случае на свою зарплату россияне смогут приобрести больше продукции. Однако производителям товаров и услуг подобная динамика может нанести определенный урон.