Россиянам рассказали о вреде низких цен

Аналитик Долгова: снижение цен может привести к негативным последствиям для ВВП

Снижение потребительских цен на товары и услуги (дефляция) может негативным образом отразиться на динамике российской экономики. О вреде низких цен для ВВП рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова. Ее слова приводит «Прайм».

Аналитик пояснила, что для рядовых граждан эффект от снижения потребительских цен в стране окажется положительным. В этом случае на свою зарплату россияне смогут приобрести больше продукции. Однако для производителей товаров и услуг подобная динамика может нанести определенный урон.

При снижении потребительских цен предприятия, по ее словам, рискуют столкнуться с так называемой спиралью дефляции. При таком сценарии они могут сократить объемы производства на фоне падения покупательной активности и спроса. В результате сокращения объемов выпуска компании начнут массово увольнять сотрудников и снижать зарплаты оставшимся в штате. В итоге спрос со стороны населения снова упадет, поскольку доходы работников сократятся, а затем все пойдет по новому кругу, резюмировала Долгова.

Кроме того, при дефляции в стране создается отложенный спрос граждан на различного рода товары и услуги. Это обусловлено тем, что люди ждут, пока потребительские цены опустятся еще больше. Вместе с этим падают и объемы кредитования, как и доверие населения к банкам. В результате финансовый сектор при таком положении дел рискует «схлопнуться», отметила аналитик.

К числу негативных последствий дефляции для россиян она также отнесла риски падения зарплат и рост безработицы. С учетом всех вышеперечисленных факторов российский ВВП в итоге может столкнуться с сокращением, заключила Долгова.