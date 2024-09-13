ЦБ России повысил ключевую ставку до 19 % из-за инфляционного давления

Банк России повысил ключевую ставку до 19 процентов годовых. Это решение регулятор обосновал тем, что в стране сохраняется высокое инфляционное давление. А это означает, что опустить инфляцию ниже семи процентов до конца года не получится. В связи с этим Центральный банк не исключает, что на следующем заседании ставку повысят еще больше. В ЦБ подчеркнули, что внутренний спрос в России по-прежнему растет, значительно опережая возможности расширения предложения товаров и услуг.

Решение о повышении назвали имиджевым, а не экономическим

В ЦБ отметили, что рынок труда сохраняет жесткость. Заработки россиян, как и раньше, увеличиваются быстрее, чем производительность труда. Кроме того, некоторые отрасли (например, обрабатывающая промышленность) испытывают серьезный дефицит трудовых ресурсов.

Что касается роста цен, то в Банке России ждут его замедления до 4-4,5 процента в 2025 году. После этого, в 2026 году, темпы их повышения останутся в районе четырех процентов.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Хотя Банк России, как и прежде, обосновывает жесткость своей денежно-кредитной политики стремлением сбить инфляцию, есть мнение, что решение, принятое 13 сентября, было продиктовано не экономическими соображениями, а имиджевыми. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.ру» высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Он обратил внимание, что инфляцию не удается сбить при помощи тех инструментов, которые есть у Банка России. Повышение ставки не дает желаемого результата. Как следствие, возникают сомнения в эффективности макроэкономических инструментов управления денежно-кредитной политикой (ДКП). Зубец считает, что в такой ситуации регулятор оказался на развилке: или признать свое бессилие, или заявить, что у него есть инструменты, которые работают с лагом в несколько месяцев. Иными словами, после повышения ставки сегодня снижения инфляции следует ждать к концу года.

«Таким образом, повышение ключевой ставки до 19 процентов — это еще одна попытка регулятора доказать, что он может решать задачи управления ДКП. Хотя все прекрасно понимают, что это не так. В условиях огромного роста дополнительных бюджетных расходов инструменты ЦБ ни при чем», — констатировал Зубец.

19 % составляет ключевая ставка ЦБ

В свою очередь директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что решение Банка России — «абсолютно здравая реакция на ситуацию». Несмотря на то, что на регулятор оказывалось сильное давление, он дал понять, что продолжит повышать ставку, пока не добьется снижения инфляционного фона.

«А пока никакого снижения нет. Какие-то сигналы проходят (замедление кредитования и так далее). Но это все несерьезно. И поэтому Центральный банк действует согласно правилам классической школы. Это справедливо. ЦБ показал свою полную самостоятельность», — сказал Остапкович в беседе с «Лентой.ру».

Повышение ключевой ставки может разогнать, а не остановить рост инфляции

При этом у экономистов есть сомнения в том, что после очередного скачка «ключа» инфляция в России замедлится. Зубец призвал не забывать, что бизнесмены не могут жить без кредитов. А кредиты становятся все дороже. Как следствие, стоимость обслуживания этих займов будет закладываться в стоимость продукции. Иными словами, инфляция будет расти как раз из-за повышения ставки.

А вот сильного притока денег на депозиты ждать не приходится. Зубец полагает, что россияне по большей части уже отнесли туда все, что у них было. Отчасти с таким прогнозом согласен и Остапкович. Он думает, что на рост инфляции 19-процентная ключевая ставка сильно не повлияет.

Для ключевых стратегических предприятий нет вообще никакой разницы. Все они финансируются за счет бонусного субсидированного кредитования. Они идут по своей бонусной ставке в 8-9-10 процентов. А что касается малых и средних, то для них запретительным оказывается «ключ» и в 18 процентов, и в 19 процентов Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Кроме того, он находит повышение ставки не очень позитивным сигналом для предпринимателей. Последние оказываются в ситуации, когда у них пропадают стимулы к экономической деятельности: в этих условиях можно не вкладывать капитал в модернизацию предприятия и его расширение, а просто внести деньги на депозит и получать неплохую доходность. При таком раскладе бизнесмен принимает решение приостановить свою деятельность, модернизацию, инвестиции и прочее. Ему выгоднее положить деньги на банковский депозит или войти в облигации федерального займа, отметил эксперт.

Остапкович согласился, что банки действительно повысят ставки по вкладам. Но это же касается и ставок по кредитам. «Они (банки — прим. «Ленты.ру») собьют фондовый рынок. Кто теперь полезет в какие-то акции и будет играть на бирже, если можно спокойно класть деньги на депозит? Это удобнее и проще, чем следить за котировками каждый день. Почему падает фондовый рынок? Потому что высокая ставка доходности по депозитам», — заявил Остапкович.

Ключевую ставку, скорее всего, повысят до 20 процентов, а может, и выше

Зубец полагает, что на следующем заседании ставку почти наверняка повысят до 20 процентов. Сезонной дефляции почти не случилось — цены снизились совсем незначительно и имеют все шансы расти дальше. Иными словами, инфляция будет раскручиваться.

Я полагаю, что 20 процентов «ключа» — это некий психологический предел, после которого возникнут серьезные вопросы к тому, что делает Банк России Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ

Остапкович также полагает, что ставка может дойти до 20 процентов. Более того, он не исключает ее увеличение и выше этого показателя.

Банку России, как полагает Остапкович, ничто не мешает увеличивать «ключ», тем более что регулятор по его положению за экономический рост не отвечает. За это отвечают Министерство экономики и правительство. А ЦБ — за таргетирование инфляции, массу денег и работу кредитных организаций. И косвенно — за курс национальной валюты.

Однако экономист призвал не превращать ключевую ставку в некий «священный Грааль» и напомнил о том, в каком положении была российская экономика в 2003-2008 годы.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

«Она росла среднегодовым темпом в семь с лишним процентов. При этом инфляция ниже 10 процентов не опускалась! Безработица была от 6 до 8,5 процента. А экономика росла. Реальные располагаемые доходы росли. Инвестиции — тоже. Значит, дело не в ДКП. За счет такого инструмента никогда ни одна страна не решала свои вопросы по экономическому росту. Его надо применять в комплексе. А только за счет ставки никто в мире не решает проблемы роста или тем более развития экономики», — подытожил он.

Ранее экономист Николай Кульбака предположил, что эффект от повышения ключевой ставки проявится не раньше, чем через шесть месяцев, а на нынешнюю ситуацию повлияет не особенно серьезно. Он также напомнил, что инфляция в РФ растет из-за бюджетных расходов. В свою очередь, у ЦБ нет другого инструмента для торможения цен, кроме как манипуляции с ключевой ставкой.