Предсказано влияние повышения ключевой ставки на экономику

Экономист Кульбака: эффект от повышения ключевой ставки проявится через полгода

Эффект от повышения ключевой ставки проявится не раньше, чем через полгода, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, как увеличение показателя повлияет на состояние российской экономики.

«На текущую экономическую ситуацию это сильно не повлияет. Это борьба прежде всего с инфляцией. В принципе подъем не очень высокий — с 18 до 19 процентов — это не очень много. Я подозреваю, что ситуация здесь состоит в том, что инфляция пока не уменьшается, а Центральный Банк своей основной обязанностью видит прежде всего борьбу с инфляцией», — сказал он.

Борьба с инфляцией продолжается, и результаты этой борьбы будут понятны где-нибудь через полгода, потому что денежная политика действует не очень быстро Николай Кульбака экономист

По словам экономиста, инфляция в России растет из-за высоких расходов бюджета, а единственный способ борьбы с ней, который есть у ЦБ, — это увеличение ставки.

«Если инфляция будет высокой, ее будут останавливать, а других рычагов у Центробанка нет. (…) Центробанк действует рационально экономически», — добавил он.

13 сентября Банк России в седьмой раз за 14 месяцев повысил ключевую ставку с 18 до 19 процентов. Это решение объяснили высоким инфляционным давлением. В регуляторе отметили, что, по данным на 9 сентября, годовая инфляция составила 9 процентов. Там считают, что по итогам года она превысит диапазон 6,5-7 процентов, который прогнозировался в июле.