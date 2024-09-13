Центробанк предупредил о новом повышении ключевой ставки

Центробанк рассмотрит возможность нового повышения ключевой ставки в октябре

На следующем заседании совета директоров Центробанка, которое состоится 25 октября, будет рассматриваться вопрос о новом повышении ключевой ставки. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам сегодняшнего заседания.

После прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы регулятора в 2013 году подобные сигналы всегда приводили к движению параметра в указанном направлении.

С 16 сентября ЦБ установил ключевую ставку на уровне 19 процентов. Повышение на один процентный пункт объясняется сохраняющимся высоким инфляционным давлением, которое, скорее всего, не позволит уложиться в июльский прогноз роста цен по итогам года (6,5-7 процентов).

При этом в регуляторе считают, что на среднесрочном горизонте баланс рисков существенно смещен в сторону проинфляционных, а те из них, что связаны с ухудшением условий внешней торговли, даже возросли.

Текущий уровень жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) не привел к ожидаемому охлаждению кредитования. В первую очередь проблема связана со «значимым вкладом менее чувствительных к рыночным ставкам операций», то есть с различными субсидиями и льготными кредитами, предоставляемыми правительством.

На этом фоне потребительская активность по-прежнему высока, а рынок труда крайне жесткий, значительный дефицит трудовых ресурсов фиксируется в отраслях обрабатывающей промышленности.

Ранее большинство опрошенных ТАСС экспертов указало, что вне зависимости от того, какое решение будет принято 13 сентября, к концу года ключевая ставка в России вырастет до 20 процентов. При этом отдельные аналитики уже допускают рост до 22 процентов годовых.