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13:56, 13 сентября 2024Экономика

ЦБ спрогнозировал замедление роста цен в России в 2025 году

ЦБ спрогнозировал замедление инфляции в России до 4-4,5 процента в 2025 году

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) спрогнозировал замедление темпов роста потребительских цен в России до 4-4,5 процента в 2025 году. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам очередного заседания совета директоров.

В ЦБ ожидают, что с учетом нынешней жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляции в РФ будет постепенно замедляться в течение следующих нескольких лет. После снижения до 4-4,5 процента в 2025-м темпы роста потребительских цен в стране, согласно оценке регулятора, будут находиться вблизи целевого значения в 4 процента в 2026-м.

Что касается 2024 года, то в Центробанке ожидают, что по его итогам инфляция в России превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5-7 процентов. Темпы роста внутреннего спроса, как пояснили в регуляторе, все еще значительно опережают динамику предложения товаров и услуг в стране. На этом фоне в ЦБ заявили о необходимости продолжать ужесточать ДКП в среднесрочной перспективе.

По итогам сентябрьского заседания совет директоров российского регулятора принял решение поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18 до 19 процентов годовых. В качестве главной причины подобной меры в ЦБ назвали сохраняющееся высокое инфляционное давление. На этом фоне руководство регулятора не исключило новое повышение ключевой ставки по итогам следующего заседания, которое состоится 25 октября 2024 года.

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