Россиян предупредили о возможном падении зарплат

Финансист Долгова: падение цен на товары и услуги опасно для экономики

Если в России начнут падать цены на товары и услуги, то совсем не факт, что это окажется полезным для экономики. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Ее цитирует «Прайм».

Он убеждена, что длительная дефляция, чревата такими негативными последствиями как рост отложенного спроса (люди ждут дальнейшего снижения цен и не торопятся тратить деньги), снижение заработной платы и увеличение безработицы. Кроме того, страна рискует столкнуться с сокращением ВВП. В свою очередь, население начинает меньше доверять банкам и предпочитает хранить деньги дома. Такое падение спроса на финансовые продукты может стать причиной уменьшения числа банков.

Впрочем положительные последствия тоже возможны. Одно из них, это снижение спроса на кредиты, которое оборачивается уменьшением процентных ставок и ростом доступности займов. Плюс — снижаются риски надувания пузырей на рынках активов.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин констатировал, что если бы регулятор оставил ключевую ставку на уровне 7,5 процента, то инфляция в России уже достигла бы двузначных показателей. При этом кредиты не стали бы дешевле, так как местные финансовые организации выдавали бы их, исходя из инфляционных ожиданий, которые как и прежде остаются на высоком уровне.