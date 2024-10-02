ЦБ назвал условие «хорошо двузначной» инфляции в России

Зампред ЦБ Заботкин: при ключевой ставке 7,5 % инфляция в РФ стала бы двузначной

Если бы руководство Центробанка (ЦБ) сохранило ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, инфляция в России к настоящему времени оказалась бы двузначной. Такое условие назвал заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что при таком сценарии кредиты в стране не стали бы дешевле, так как отечественные финансовые организации выдавали бы их исходя из инфляционных ожиданий, которые продолжают оставаться на высоком уровне. Резкое ослабление денежно-кредитной политики (ДКП), по его мнению, привело бы в итоге к еще более стремительному ускорению темпов роста потребительских цен в стране.

Заботкин добавил, что ускорение инфляции в России противоречило бы главной задаче регулятора — борьбе с ростом цен. По этой причине переходить к резкому снижению ключевой ставки и ослаблению ДКП пока преждевременно на фоне усиления проинфляционных факторов. «Если ключевая ставка оставалась на уровне 7,5 процента, то сейчас бы мы говорили о хорошо двузначной инфляции», — резюмировал зампред ЦБ.

По итогам сентябрьского заседания совет директоров регулятора поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18 до 19 процентов годовых. В ЦБ объяснили свое решение усилением проинфляционных факторов.

По итогам 2024 года в регуляторе ожидают, что темпы роста потребительских цен в стране окажутся выше июльского прогнозного диапазона в 6,5-7 процентов. На этом фоне глава ЦБ Эльвира Набиуллина не стала исключать очередного повышения ставки на следующем заседании совета директоров, которое состоится 25 октября.