Набиуллина высказалась о новом повышении ключевой ставки

Набиуллина: не исключено, что в октябре ключевую ставку снова повысят

Возможно, что величина ключевой ставки изменится в октябре 2024 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, регулятор не исключает таких шагов, так как намерен добиться целевого уровня инфляции в размере четырех процентов в конце 2025 года.

Ранее заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин сказал, что ключевую ставку могут начать понижать в 2026 году, если инфляция начнет приближаться к четырем процентам.

Кроме того, оказалось, что еще 13 сентября Банк России рассматривал возможность повысить ключевую ставку до 20 процентов.