Центробанк назвал условие снижения ключевой ставки в 2026 году

Зампред ЦБ Заботкин заявил о возможном снижении ключевой ставки в 2026 году

Ключевая ставка Центробанка может перейти к устойчивому снижению в 2026 году в том случае, если в 2025-м реализуется сценарий мягкой посадки, то есть рост ВВП замедлится, однако и инфляция будет ближе к таргету регулятора, составляющему четыре процента. Об этом на сессии форума Сapital Markets заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, передает РБК.

По его словам, такой развитие событий, например, рост экономики на два процента и инфляция в 3,7 процента, нельзя рассматривать в качестве рискованного. Напротив, тогда можно будет сказать, что ситуация возвращается к сбалансированному росту.

Заботкин также опроверг мнение о том, что Центробанк всегда проводит жёсткую денежно-кредитную политику (ДКП). Так, в 2020 году ставка опускалась до 4,25 процента, что позволило экономики быстро восстановиться в условиях пандемийного кризиса.

Зампред ЦБ подчеркнул, что последовательная ДКП направлена на сохранение гармонии экономики и производственных возможностей, чтобы спрос находился в соответствии с выпуском. Именно этот баланс определяет уровень ключевой ставки.

В начале года, когда уровень ставки составлял 16 процентов, представители ЦБ и аналитики ожидали смягчения ДКП во второй половине года. Однако ближе к лету стало понятно, что инфляция, инфляционные ожидания и уровень кредитования по-прежнему высоки. Результатом стало сначала повышение ставки до 18 процентов на заседании совета директоров в июле, а затем и рост до 19 процентов в сентябре. При этом сигнал ЦБ по заседанию в октябре говорит о том, что ожидается новое ужесточение.