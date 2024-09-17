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13:10, 17 сентября 2024Экономика

В ЦБ рассказали о возможности повысить ключевую ставку до 20 процентов

Зампред ЦБ Заботкин: 13 сентября регулятор мог повысить ставку и до 20 %

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

На заседании 13 сентября Банк России мог повысить ключевую ставку до 20 процентов. Об этом в кулуарах форума РБК Capital Markets рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя регулятора, для возможного варианта ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) до отметки в 20 процентов рассматривался, в том числе, и умеренно жесткий сигнал.

13 сентября Банк России в седьмой раз за 14 месяцев повысил ключевую ставку — с 18 до 19 процентов. Такую меру объяснили высоким инфляционным давлением. По данным на 9 сентября, годовая инфляция составила 9 процентов. Эксперты полагают, что к концу 2024-го она превысит диапазон 6,5-7 процентов, который прогнозировали в июле.

Эксперты регулятора ожидают, что с учетом нынешней жесткой ДКП годовая инфляции в РФ будет постепенно замедляться. После снижения до 4-4,5 процента в 2025-м темпы роста потребительских цен в стране, согласно оценке регулятора, будут находиться вблизи целевого значения в 4 процента в 2026-м.

Эффект от повышения ключевой ставки проявится не ранее чем через полгода, заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака. На текущую экономическую ситуацию это сильно не повлияет.

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