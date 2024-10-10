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14:01, 10 октября 2024Экономика

Россияне назвали зарплаты богатых и бедных

Superjob: россияне считают бедным того, кто зарабатывает меньше 43 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Опрос, проведенный сервисом для поиска работы Superjob, показал, кого жители России считают богатым, а кого — бедным человеком. О результатах социологического исследования сообщил РБК.

По их мнению, бедным следует считать того, чей ежемесячный заработок меньше 43 тысяч рублей. Впрочем, данная планка может разниться в зависимости от региона. Например, москвичи говорят о заработке меньше 45 тысяч, а жители Санкт-Петербурга — 41 тысячи. В других регионах к бедным отнесли людей, которые получают меньше 42 тысяч рублей.

Что касается богатых, то их заработок, как полагают опрошенные, должен составлять больше 860 тысяч рублей в месяц. Для столицы это 920 тысяч, по мнению мужчин, и 780 тысяч, по мнению женщин. В Петербурге богатыми считают тех, чей доход превышает 800 тысяч рублей.

Для счастья же, по мнению респондентов, россиянин должен зарабатывать 250 тысяч рублей.

Ранее оказалось, что 23 процента россиян ждут роста зарплаты к концу 2024 года. При этом каждый второй (44 процента) на такое развитие событий не надеется.

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