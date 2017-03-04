Порошенко заявил о признании Португалией голодомора геноцидом украинского народа

Парламент Португалии признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил президент Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter, выразив Лиссабону благодарность.

Резолюция осуждает голодомор и признает его геноцидом, организованным «тоталитарным коммунистическим режимом Сталина, который привел к гибели около семи миллионов украинских граждан», передает «Интерфакс». Кроме того, документ призывает «осудить все формы тоталитаризма и преступления против человечества, такие как те, что случились в тридцатые годы на Украине».

В декабре 2016 года Верховная Рада обратилась к демократическим странам с просьбой признать голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом украинского народа. При этом в парламенте не уточнил, какие страны они считают демократическими.

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27 ноября Порошенко заявил, что Украина стала частью Советского Союза из-за «хуторянских интриг», которые плели политические силы. По его словам, целью голодомора было «уничтожение любых возможностей для национального самоопределения» страны. Годом ранее украинский лидер объяснял объяснял голодомор проявлением «многовековой гибридной войны, которую Россия ведет против Украины».

Голодомор на Украине — массовый голод, охвативший в 1932-1933 годах всю территорию Украинской ССР и повлекший значительные человеческие жертвы. В 2006-м Верховная Рада признала голодомор геноцидом.