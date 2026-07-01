Похудевшая рэперша Lizzo в прозрачном платье пришла на премию

Похудевшая рэперша Lizzo в прозрачном платье пришла на премию BET Awards

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo, в откровенном образе пришла на премию BET Awards. Снимки из Лос-Анджелеса публикует Page Six.

38-летняя исполнительница, которая похудела на 45 килограммов, вышла на ковровую дорожку в прозрачном платье бренда Christian Cowan коричневого цвета. На размещенных кадрах видно, что подол вечернего платья украшали стразы. Знаменитость также надела несколько крупных колец.

Кроме того, визажист сделал Lizzo макияж в стиле smoky eyes, а кудрявые волосы певицы оставили распущенными.

В июне прошлого года Lizzo призналась, что ради похудения перепробовала все, включая препарат для лечения диабета «Оземпик». Однако, по словам рэперши, наилучшие результаты ей дал отказ от веганской диеты.

Позже Lizzo пожаловалась на последствия «Оземпика». Певица заявила, что полных моделей не приглашают на показы, поскольку они больше не востребованы из-за массового приема звездами препарата.