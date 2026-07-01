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00:43, 1 июля 2026Бывший СССР

Раскрыты планы Украины по разрушению союза России и Белоруссии

Политолог Безпалько: Киев провокациями с БПЛА хочет разорвать связи России и Белоруссии
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Украина стремится путем провокации с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) разорвать связи России и Белоруссии. Об этом заявил «Газете.ру» заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько, комментируя действия Киева на украинско-белорусской границе.

Безпалько подчеркнул, что Украина вряд ли может перейти к полноценным наступательным операциям. Киевский режим, вероятнее всего, просто рассчитывает сделать крайне некомфортной войну для населения Белоруссии. А главной целью для Украины является свести сотрудничество Минска и Москвы на нет.

«Я говорю конкретно об атаках дронов со стороны Украины в отношении Белоруссии. Если будут атаки осуществляться особенно неизбирательно... То это создаст большие сложности для политического руководства в Минске. Это давление на Минск: мы прекратим удары, а вы выходите из войны, в которой вы участвуете опосредованно. Вы отдаляетесь от Москвы», — пояснил политолог.

Ранее главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о Белоруссии.

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