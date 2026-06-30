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22:05, 30 июня 2026Бывший СССР

Главком ВСУ опроверг слова Зеленского о Белоруссии

Главком ВСУ опроверг слова Зеленского о выключенных Белоруссией ретрансляторах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минск якобы пошел на уступку и отказался от работы технических средств, используемых для наведения российских дронов. Украинский лидер утверждал, что получил от главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского и разведки информацию о прекращении работы ретрансляторов на территории Белоруссии с 22 июня. Однако в интервью телеканалу 1+1 Сырский опроверг эти данные.

По словам главкома, ретрансляторы до сих пор не демонтированы. Более того, накануне один из них был включен. Сырский выразил надежду, что в Белоруссии поймут, что подобные действия нежелательны, и больше не будут использовать эти средства. Он также подчеркнул, что украинские войска имеют необходимый опыт, подготовленные расчеты и ресурсы, чтобы противостоять возможным угрозам с этого направления и не допустить полетов вражеских БПЛА к границе.

Кроме того, главком ВСУ сообщил, что российские войска могут готовить масштабное наступление в Черниговской области с целью дальнейшего удара по Киеву. По его информации, Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин уже поручил Генштабу рассмотреть несколько сценариев взятия украинской столицы, включая вариант через территорию Белоруссии. При этом Сырский выразил мнение, что Минск не допустит использования своей территории для таких целей, поэтому наиболее вероятным сценарием он считает штурм Черниговской области.

26 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В тот же день они с российским президентом Владимиром Путиным провели встречу один на один в резиденции на Валдае.

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