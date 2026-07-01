Советник Минобороны Укарины раскрыл главную особенность новой российской «Герани»

Советник МО Украины Флеш: «Герань‑2 Сикер» автоматически распознает цель, РЭБ не поможет

Советник Минобороны Укарины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш раскрыл главную особенность новой модификации российского ударного дрона «Герань‑2 Сикер». В Telegram-канале он заявил о свободности БПЛА автоматически распознавать цели без участия оператора.

«Самая главная особенность "Сикера" — это система автоматического распознавания цели, захвата цели и автонаведения на базе Raspberry Pi», — написал Флеш. Эту опцию можно установить на все версии «Гераней», ее разработали для поиска и уничтожения важных целей, добавил эксперт.

По его словам, если оператор «Сикера», к примеру, выберет целью локомотив, находясь от него на расстоянии в километр, то маломощная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не сможет защитить локомотив от ударного дрона. «Алгоритмы машинного зрения доведут "Сикер" до цели без участия оператора», — заключил Бескрестнов.

Ранее российские военнослужащие открыли охоту за локомотивами ВСУ. Для их уничтожения использовались необычные дроны.