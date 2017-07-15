На Ставрополье появилась газировка «Вождь» со Сталиным

Жительница Ставрополя Наталья Россабина рассказала в Facebook, что купила в Кавминводах газировку «Вождь» с изображением Иосифа Сталина на этикетке.

По ее словам, бутылка безалкогольного напитка, разлитого в поселке Иноземцево, стоит 50 рублей. «Не просто газировали, а добавили в него иноземный плод — гуанабану», — отмечает Россабина.

Материалы по теме Менеджер смертного звена Зачем в России хотят вернуть сталинские методы управления

«В рекламке написали, что прилив сил и бодрость мне теперь обеспечены. Боюсь даже открывать», — добавила она, пошутив в комментариях, что газировку «миксуют троцкисты».

В июне социологи «Левада-центра» опубликовали результаты опроса, в котором предложили россиянам выбрать наиболее влиятельную, по их мнению, историческую личность всех времен и народов. Первое место в этом списке досталось советскому лидеру Иосифу Сталину, величайшим его назвали 38 процентов респондентов. Помимо этого, четверть россиян считают, что сталинские репрессии были политической необходимостью, поэтому они исторически оправданы.