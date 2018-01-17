Мединский объявил о росте посещаемости «Русских усадеб»

Число иностранных туристов, посетивших маршруты проекта «Русские усадьбы», выросло в три раза. Об этом руководитель министерства культуры России Владимир Мединский заявил на Форуме малых городов и исторических поселений России в Коломне, сообщается на сайте ведомства в среду, 17 января.

«За те три года, пока мы реализуем проект "Русские усадьбы", туристический поток из-за границы увеличился в три раза. Причем в два раза выросло количество туристов из Франции и Германии, то есть речь не идет только о китайских или корейских туристах», — подчеркнул Мединский.

Министр добавил, что необходимо на любых условиях привлекать инвесторов для того, чтобы «вернуть в экономический оборот разрушенные усадьбы».

Проект «Русские усадьбы» позволяет составлять туристические маршруты по старинным усадьбам, в которых жили русские политические деятели, ученые, писатели и художники. В проекте участвуют 16 регионов из трех федеральных округов России.

В феврале 2017 года сообщалось, что Минкульт создаст научно-экспертный совет по экономическому возрождению русской усадьбы.