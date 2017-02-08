Минкульт займется возрождением русской усадьбы

Министерство культуры России планирует создать научно-экспертный совет по экономическому возрождению русской усадьбы. Об этом заявил исполняющий обязанности замминистра ведомства Олег Рыжков, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«У меценатов и государства нет средств, чтобы восстановить, да еще содержать все старые усадьбы. Нет, нужно придать русской усадьбе современный экономический смысл», — отметил Рыжков на презентации каталога «Ярославские усадьбы», прошедшей 7 февраля в Институте культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева.

По словам замминистра, усадьбы можно превратить в экономические центры, в которых будут развиваться агробизнес, традиционные ремесленнические производства и туризм. «Сама усадьба, дом, станет брендом каждой такой территории», — подчеркнул он.

Для проекта ведомство планирует привлечь экспертов британской компании National Trust, которая разрабатывает экономические модели по использованию объектов культурного наследия.