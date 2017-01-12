Историки оценили достоверность «Викинга»

Группа российских историков при участии журналиста Александра Гордона обсудила достоверность недавно вышедшего в прокат фильма «Викинг». Об этой встрече «Ленте.ру» стало известно от представителей продюсерской компании «Дирекция кино».

Среди присоединившихся к дискуссии экспертов были этнолингвист и фольклорист Ольга Белова, руководитель Центра истории, религии и церкви Института российской истории РАН Александр Назаренко, профессор кафедры истории России средневековья и раннего нового времени факультета архивного дела РГГУ, главный научный сотрудник отдела истории средних веков Института славяноведения РАН Владимир Петрухин, историк-медиевист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Елена Мельникова, публицист Егор Холмогоров, политолог Евгений Минченко, а также представители Русской православной церкви: епископ Тихон (Шевкунов), протиерей Игорь Фомиин и другие.

Собравшиеся попытались ответить на вопрос о том, в какой степени «Викинг» отражает исторические события, изложенные в древнерусский летописи «Повесть временных лет».

«Фильм меня удивил достаточно осмысленной интерпретацией "Повести временных лет". Сценарист в общем держался этого текста, который тоже является интерпретацией истории Нестором», — заявила доктор исторических наук Елена Мельникова.

По словам Александра Гордона, воспринимать художественное кино как документальное, неверно, и сценарий картины имеет право быть литературной версией исторических событий.

Александр Назаренко отметил, что в фильме множество находок, которые идут даже поперек летописного текста, «но они настолько удачные, что не хочется с ними спорить».

Ольга Белова рассказала о достоверности многих деталей картины, изображающих быт исторической эпохи князя Владимира.

На встрече также присутствовали режиссер картины Андрей Кравчук и продюсер Анатолий Максимов.

Вышедшая на экраны 29 декабря 2016 года лента стала рекордсменом российского проката и первым отечественным фильмом, вошедшим в общемировую десятку по кассовым сборам за уикенд (5-8 января). «Викинг» вызвал бурные дискуссии в обществе, часть зрителей обвинила создателей картины в искажении исторических событий.

Историческая драма «Викинг» рассказывает о периоде древнерусской истории перед принятием христианства. Главную роль — князя Владимира — сыграл Данила Козловский. Картина вышла на экраны 29 декабря и идет в двух версиях — 12+ и 18+.