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Минкульт провел перепись культурных памятников России

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В Министерстве культуры России отчитались о работе над реестром объектов культурного наследия страны. Ведомство приступило к созданию информационной карты со сведениями об исторических памятниках, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«На карте уже размещены сведения более чем о 140 тысячах объектах культурного наследия. Цветом выделена категория объектов: красные — памятники федерального значения, синие — регионального, зеленые — местного значения», — рассказали в министерстве.

Представители ведомства отметили, что предназначение карты — популяризация объектов культурного наследия среди граждан России. «Помимо памятников Москвы и Санкт-Петербурга, известных широкому кругу граждан, в реестре зарегистрировано большое количество объектов религиозного значения, усадеб, театров, деревянного зодчества», — говорится в пресс-релизе.

Для формирования реестра Минкульт разработал модель, основанную на федеральной системе ведения данных, куда вовлечены все органы страны, занимающиеся охраной культурного наследия. Чиновники перешли от бумажного реестра к электронному, упростив процесс регистрации памятников.

Данные реестра используются, в частности, при планировании бюджета на содержание и реконструкцию объектов, для разграничения полномочий муниципальных и региональных органов в отношении памятников и для формирования государственных программ, связанных с сохранением исторических объектов.

В Минкульте отмечают, что в перспективе к реестру будут обращаться при согласовании градостроительной политики и для общественного контроля над памятниками. Также модель будет полезна бизнесу для «включения объектов культурного наследия в оборот».

На момент написания заметки в реестре зарегистрированы 143 253 объекта культурного наследия. Половина из них — регионального значения, 28 процентов — федерального, и два процента — муниципального значения.

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