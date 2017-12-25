В сети заработал сервис «Культурная жизнь региона»

Единый портал госуслуг совместно с министерством культуры России и порталом «Культура.РФ» запустили сервис «Культурная жизнь региона», посвященный мероприятиям, которые проходят в конкретных регионах. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 25 декабря.

Анонсы мероприятий формируются на основе данных портала «Культура.РФ» и составляются сотрудниками культурных учреждений по всей стране.

«Сервис "Культурная жизнь региона" — это актуальная информация, которая поступает напрямую от российских учреждений культуры. Мы собираем и обрабатываем большие потоки данных от десятков тысяч учреждений культуры со всей страны и стремимся донести эту информацию до широкой аудитории. Такие кросс-платформенные сервисы помогают нам в решении этой задачи, давая возможность учреждениям культуры рассказать о своих мероприятиях потенциальным посетителям, а пользователю предложить широкий выбор и разнообразную культурную программу», — заявил советник главы Минкульта, куратор проекта «Культура.РФ» Вадим Ваньков.

Изображение: скриншот сервиса 1 /3

Сервис реализован в рамках «Открытой платформы госуслуг». К концу ноября количество пользователей Единого портала госуслуг превысило 62 миллиона пользователей.